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Эксперты назвали вредные для организма сочетания продуктов

ОСН: некоторые сочетания продуктов могут нанести вред организму

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Depositphotos

Некоторые продукты нельзя употреблять в пищу вместе, так как их сочетание нивелирует все полезные свойства, а также может причинить вред здоровью и привести к неприятным последствиям. В числе таких запретных сочетаний – продукты с большим количеством кальция и железа, к примеру — сыр и красное мясо, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

При сочетании продуктов с кальцием и железом нужно знать, что ни то, ни другое в организме не останется — эти вещества препятствуют усвоению друг друга, объяснили специалисты.

Не рекомендуется сочетать и фрукты с жирными продуктами, так как в этом случае снижается усвояемость фруктовых сахаров, что приводит к неприятным ощущениям. Например, лучше не есть жирный сыр с фруктами.

Несмотря на то, что многие любят сочетать бананы с творогом, это тоже считается вредным. У творога инсулиновый индекс высокий, а у банана – низкий, из-за чего такое блюдо способствует быстрому набору веса, объяснили эксперты. По их мнению, творог лучше смешивать с ягодами.

Есть картофель или макароны с мясом тоже вредно, так как крахмал мешает белку усваиваться в организме. По этой же причине не надо есть белый рис вместе с рыбой – в этом случае организм не усвоит жирные кислоты омега–3, лучше отдать предпочтение неочищенному рису.

Также эксперты не рекомендуют смешивать кислые фрукты с белком (например, с молоком), крепкий кофе и алкоголь, огурцы с молочкой, мясо с красным вином – такие сочетания раздражают ЖКТ и препятствуют усвоению полезных веществ. Кроме того, многие специалисты советуют отказаться от овощного салата, в котором смешаны огурцы и помидоры – считается, что огуречный фермент аксорбатоксидаза разрушает витамин С в томатах.

Напомним, диетологи предупреждают, что огурцы и помидоры перевариваются по-разному и ферментируются внутри желудочно-кишечного тракта, из-за чего их сочетание в одном салате провоцирует брожение и может вызывать вздутие живота.

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