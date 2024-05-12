Во Владивостоке завершился полуфинал конкурса «Это у нас семейное» для семей из ДФО

В полуфинале конкурса «Это у нас семейное» в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) победили 14 семей, сообщает пресс-служба конкурса. Результаты полуфинала стали известны 12 мая.

Полуфинал конкурса президентской платформы «Россия – страна возможностей» для семей из ДФО проходил во Владивостоке. Его результаты озвучили заместитель генерального директора «России – страны возможностей» Оксана Ачкасова и глава Владивостока Константин Шестаков.

«Поздравляю тех, кто получил заветную путевку в финал: это 14 команд из 10 регионов Дальнего Востока. Но не менее ценным подарком для всех 70 семей-участников стали счастливые и насыщенные дни вместе с родными и новые знакомства с другими семьями, с которыми можно будет дружить и после конкурса. За эти три дня команды показали, какие они дружные, творческие, спортивные, узнали много нового друг о друге и даже открыли новые способности в себе и членах своей семьи», – отметила Ачкасова.

В свою очередь, Шестаков также поздравил победителей полуфинала. Он подчеркнул, что конкурс «Это у нас семейное» не про призы и подарки.

«Вчера я провел в кампусе Дальневосточного федерального университета несколько часов, наблюдая за командами, и понял, что хочу того же для своей семьи. Очень рад за участников, потому что уверен: воспоминания о таком конкурсе были бы незабываемыми и для моих детей, и для родителей, и для меня с женой», – отметил Шестаков.

Всего в полуфинале победили по две команды из Амурской области, из Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, по одной команде из Республики Бурятия, Еврейской автономной области, Камчатского края, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия) и одна из Чукотского автономного округа.

Напомним, окружные полуфиналы проходят во всех федеральных округах. Мероприятия уже прошли в Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет с 5 по 8 июля. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности.