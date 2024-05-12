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Полиция силой увела Грету Тунберг с акции в поддержку Палестины в Швеции

Expressen: полицейские увели Тунберг с акции за Палестину во время «Евровидения»

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Johan Nilsson/TT/Reuters

Сотрудники полиции силой увели экоактивистку Грету Тунберг с площади в городе Мальмё на юге Швеции, где она участвовала в демонстрации в поддержку Палестины. Об этом сообщает газета Expressen.

Неподалеку от площади, где проходила акция, находится спортивно-концертный комплекс «Малмё Арена». Там с 11 мая проходит финал международного песенного конкурса «Евровидение». Сотрудники правопорядка пытаются вытеснить митингующих с площади. По данным газеты, ситуация накаляется, в толпе все чаще слышны нецензурные высказывания в адрес полиции.

Для помощи в поддержании порядка во время конкурса Швеция пригласила полицейских из Дании и Норвегии.

12 мая стало известно, что «Евровидение» выиграл представитель Швейцарии Nemo с песней The Code.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что конкурс «Евровидение» в этом году превзошел «любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство».

Ранее участница «Евровидения» от Израиля попала в украинскую базу «Миротворец».

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