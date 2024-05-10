Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК поручил возбудить дело об осквернении памятника советским воинам в Финляндии

Бастрыкин поручил завести дело об осквернении военного памятника в Финляндии

close
100%
RT на русском' class="item-image" >
Телеграм-канал RT на русском

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как вандалы залили краской памятник советским военнослужащим в городе Хельсинки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Председатель СК России поручил главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело по данному факту, запросив в МИД РФ всю информацию об обстоятельствах произошедшего», — сказали в пресс-службе.

Подробности произошедшего сообщило посольство России в Финляндии. Все произошло 9 мая.

Как уточнили в диппредставительстве, монумент был залит краской. Сотрудники и неравнодушные российские соотечественники смогли устранить наиболее заметные следы.

В соседней Эстонии в День Победы полицейские уносили цветы, которые жители Нарвы оставляли на месте танка-памятника Т-34. Местные власти объяснили это тем, что этот участок признан закрытой территорией.

Ранее в России создали онлайн-карту военных памятников, снесенных за рубежом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами