СК поручил возбудить дело об осквернении памятника советским воинам в Финляндии

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как вандалы залили краской памятник советским военнослужащим в городе Хельсинки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Председатель СК России поручил главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело по данному факту, запросив в МИД РФ всю информацию об обстоятельствах произошедшего», — сказали в пресс-службе.
Подробности произошедшего сообщило посольство России в Финляндии. Все произошло 9 мая.
Как уточнили в диппредставительстве, монумент был залит краской. Сотрудники и неравнодушные российские соотечественники смогли устранить наиболее заметные следы.
В соседней Эстонии в День Победы полицейские уносили цветы, которые жители Нарвы оставляли на месте танка-памятника Т-34. Местные власти объяснили это тем, что этот участок признан закрытой территорией.
Ранее в России создали онлайн-карту военных памятников, снесенных за рубежом.