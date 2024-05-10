СК поручил возбудить дело об осквернении памятника советским воинам в Финляндии

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как вандалы залили краской памятник советским военнослужащим в городе Хельсинки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Председатель СК России поручил главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело по данному факту, запросив в МИД РФ всю информацию об обстоятельствах произошедшего», — сказали в пресс-службе.

Подробности произошедшего сообщило посольство России в Финляндии. Все произошло 9 мая.

Как уточнили в диппредставительстве, монумент был залит краской. Сотрудники и неравнодушные российские соотечественники смогли устранить наиболее заметные следы.

В соседней Эстонии в День Победы полицейские уносили цветы, которые жители Нарвы оставляли на месте танка-памятника Т-34. Местные власти объяснили это тем, что этот участок признан закрытой территорией.

Ранее в России создали онлайн-карту военных памятников, снесенных за рубежом.