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Российские медики присоединились к флешмобу «Стихи Победы»

Российские медики записали видеоролики со стихами ко Дню Победы

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ФМБА России

Сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и подведомственных ему организаций приняли участие во всероссийском флешмобе «Стихи Победы». Медики записали видеоролики, в которых читают стихотворения о Великой Отечественной войне, ее героях и Великой Победе. Об этом сообщил Telegram-канал госструктуры.

Старт творческой акции дали сотрудники подразделений ФМБА из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, прочитавшие стихотворение Сергея Михалкова «Нет войны».

Флешмоб поддержали сотрудники Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА России, прочитавшие стихотворение Михаила Кривова «Спасибо деду за Победу», а также других подразделений.

Вместе с медиками в роликах появляются их дети, которые тоже читают стихи.

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