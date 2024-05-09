Арт-кластер «Таврида» представил истории очевидцев ВОВ

Организаторы проекта «Таврида.АРТ» выпустили аудиосборник «Истории победы», в котором 9 очевидцев Великой Отечественной войны поделились историями жизни военного времени и рассказали о цене Великой Победы, сообщает пресс-служба проекта.

«Мне памятно, что в этой блокаде Ленинграда большую роль сыграла культура. Выпускались и газеты, работали театры. Дмитрий Шостакович написал там свою знаменитую симфонию, Симфонию № 7 «Ленинградскую», — рассказывает ветеран ВОВ, житель блокадного Ленинграда и первый заместитель председателя Общероссийской организации ветеранов «Российский союз ветеранов» в Калининградской области Герман Бич.

Услышать истории можно в официальном сообществе арт-кластера «Таврида» в социальной сети ВКонтакте.

Rambler&Co – генеральный информационный партнер «Тавриды.АРТ».