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Ветерану ВОВ вручили памятную медаль к 80-й годовщине освобождения Севастополя

В Севастополе выпустили 2000 художественных открыток с изображением Сапун-горы

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Правительство Севастополя Официальный портал органов государственной власти

В Севастополе 8 мая прошлая церемония памятного гашения художественных маркированных открыток, сообщается на сайте правительства города. Она была посвящена 80-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Отмечается, что к этой знаменательной дате были выпущены 2000 художественных маркированных открыток с изображением мемориального комплекса «Сапун-гора».

В церемонии приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев, директор Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Михаил Смородкин и директор «Почты Крыма» Елена Принь.

По словам Развожаева, это важное событие для жителей города и для всей страны. При этом он назвали символичным проведение мероприятия в диораме «Штурм Сапун-горы».

«Открытки, которые были выпущены к памятной дате, будут храниться во многих коллекциях, во многих музеях, и будут свидетельствовать о нашей памяти и о нашей гордости за героическое освобождение Севастополя», — сказал он.

Также глава города вручил памятную медаль «80 лет освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков» ветерану Великой Отечественной войны Ивану Курбакову.

«В 80-ю годовщину освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков мы воспоминаем всех наших героев. Одним из тех, кто оборонял Севастополь долгих 250 дней, был Иван Курбаков. Прошло 80 лет. Мы никогда не забудем наших героев», — подчеркнул Развожаев.

Отмечается, что Курбаков — уроженец Брянской области, и в этом году он отметил 103-летие. Ветеран был призван на срочную службу в октябре 1940 года. Он участвовал в обороне Севастополя в составе 2-го особого батальона 79-й бригады.

Также участники мероприятия, возложили цветы к вечному огню у Обелиска Славы воинам-освободителям Севастополя.

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