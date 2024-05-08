С 20 мая в Москве скорректируется стоимость проезда в городском транспорте, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней повысится в среднем менее чем на 2 рубля. Проезд по биометрии будет стоить 53 рубля и останется наиболее выгодным способом оплаты разовой поездки, уточнили в ведомстве.

При этом регулярный речной транспорт станет дешевле в несезон. Цена одной поездки снизится на 20-50 рублей в зависимости от вида билета. Также пассажиры смогут бесплатно ездить на регулярном речном транспорте по «Единому» на 30 дней.

Без изменений останутся бесплатные пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта по карте «Тройка», привязанной в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт».

Кроме того, пассажиры смогут продолжать делать бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД, в том числе при поездках из Зеленограда и Московской области.

Цены на студенческие проездные и длинные безлимитные билеты останутся самыми выгодными среди крупных городов России.

А вот стоимость перемещения и хранения автомобилей проиндексируется в среднем на 5,5%. При этом в Дептрансе указали, что она останется ниже реальных затрат города на эвакуацию.

Средства после индексации направят на дальнейшую модернизацию инфраструктуры, билетной системы и пассажирских сервисов московского транспорта.

По словам экономиста, доцента, директора Высшей школы экономики и бизнеса Дмитрия Завьялова, Москва делает все для того, чтобы сдержать естественный рост тарифов.

Эксперт отметил, что с 2011 по 2024 год тарифы на проезд в Москве были ниже уровня инфляции почти на 30%. Даже после индексации стоимость проезда в Москве останется ниже, чем в ряде крупных городов России, добавил он.

«В Москве самые доступные билеты для обучающихся. Единый билет для этой категории пассажиров после индексации в Москве будет стоить 815 рублей, в Екатеринбурге аналогичный проездной обойдется в 1700 рублей — разница в два раза. Питерские студенты тоже заплатят больше московских — 1305 рублей», — рассказал эксперт.

Завьялов обратил внимание на то, что для пассажиров московского транспорта создано много преимуществ.

«Доля билетов, не требующих дополнительную плату за вторую и последующую пересадки, составляет 90% от всех билетов», — указал экономист.