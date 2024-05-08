Эксперты: российского туриста госпитализировали после нападения рыбы-камня

На Маврикии госпитализировали туриста из России – на него напала неизвестная рыба. Вероятнее всего, правильной является версия о бородавчатке или рыбе-камне, считает профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Кирилл Кузищин. Эта рыба считается самой ядовитой в мировом океане, поэтому на тропических курортах нужно ее опасаться и не заходить в воду босиком, предупредил он в беседе с 360.ru.

По мнению ихтиолога, рыба вряд ли нападала на мужчину – скорее всего, он сам столкнулся с ней, не заметив.

«Яд бородавчаток находится в основании колючек спинного плавника, и человек может получить поражение от бородавчатки тогда, когда он пяткой наступит на эту рыбу. Она не нападает, она не кусает, у нее на клыках яда нет», — пояснил ученый.

Бородавчатку называют рыбой-камнем, так как она хорошо маскируется. При этом у нее очень острые и жесткие колючки, которые режут кожу при прикосновении, после чего в кровь человека поступает очень сильный яд нервнопаралитического действия.

Пострадавшему от яда бородавчатки нужно срочно ввести антидот, в противном случае се может закончиться летальным исходом, подчеркнул ихтиолог. В странах, где обитает эта опасная рыба, обычно есть противоядие, отметил Кузищин. Он также призвал путешественников быть осторожными в поездках на тропические курорты, в воду заходить строго в плотных резиновых сланца с толстой подошвой.

Двое рыбаков ранее пообедали уловом и оказались в больнице с сильнейшим токсическим отравлением.