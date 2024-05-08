В Госдуме раскритиковали идею исключить уроки обществознания в 6-8-х классах

Инициатива исключить уроки обществознания из программы шестых-восьмых классов с 2025 года является «несусветной глупостью». Так ее прокомментировал вице-спикер Госдумы, депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов, передает Дума ТВ.

«Это несусветная глупость под благими девизами, что мы дадим больше истории. Почему не дать больше истории в обществознании? Рассказать историю российского парламентаризма с плюсами и минусами. Почему, когда мы рассказываем про разные типы политического устройства, не рассказать про страны и историю этих стран?» — отметил он.

Депутат также добавил, что он запретил бы вводить различные изменения в отрасль образования, если бы курировал ее. По мнению Чернышова, современное образование «не успевает за изменениями».

В середине апреля Минпросвещения России выпустило приказ, согласно которому с 1 сентября 2025 года из школьной программы шестого-восьмого классов уберут уроки обществознания. Отмечается, что при этом число часов, отведенных на изучение истории у учеников пятых-восьмых классов, увеличится до 476.

Ранее эксперт положительно оценил решение убрать уроки обществознания у 6-8-х классов.