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Врач рассказала, стоит ли бояться приближающейся магнитной бури

Врач Заславская: здоровому человеку не стоит бояться магнитных бурь

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Depositphotos

Здоровому человеку можно не бояться магнитных бурь. При этом людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, следует внимательно отнестись к своему здоровью. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщила доктор медицинских наук, терапевт Рина Заславская, комментируя прогнозы ученых, согласно которым, в праздничные выходные возможна геомагнитная нестабильность.

«Если человек болен, то он может немного усилить дозу тех препаратов, которые он принимает по назначению врача. Кроме того, лучше избегать стрессов, больше отдыхать, тем более впереди праздничные выходные. Больше ничего делать не надо», — сказала Заславская.

7 мая заместитель директора Института солнечно-земной физики СО РАН по научным исследованиям Роман Васильев сообщил об усилении солнечных вспышек из-за приближения светила к предполагаемому пиковому уровню активности, который ожидается в период с 2024 по 2026 год.

По его словам, увеличение скорости, плотности и неравномерности солнечного ветра в сочетании с активностью вспышек может вызывать геомагнитные бури и полярные сияния, которые могут нанести ущерб наземной инфраструктуре, линиям связи и электропередаче.

На ближайшие два года ученые прогнозируют Земле несколько волн магнитных бурь. Такую ситуацию специалисты считают нормальной, подчеркивая, что повторяется она каждые 11 лет.

Ранее ученые зафиксировали редчайший «четверной» мегавзрыв на Солнце.

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