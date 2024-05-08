Юристы оценили законность передачи конфискованных у россиян машин в зону СВО

Конфискованные у россиян за вождение в пьяном виде автомобили следует передавать в зону проведения спецоперации – с такой инициативой выступил глава Бурятии Алексей Цыденов. Практика конфискации авто в России существует уже давно, однако такое решение может принять только суд при повторном нарушении, отметил юрист Кирилл Овтов, комментируя в беседе с 360.ru предложение чиновника.

При первом выявлении нетрезвого водителя его привлекают к административной ответственности, а уголовка ему грозит при повторном нарушении. В этом случае конфискация машины – это дополнительное наказание, которое суд может наложить или нет.

«Только в этом случае, если суд укажет в приговоре конфискацию транспортного средства, то его обратят в собственность государства, и им станет распоряжаться Росимущество», — подчеркнул юрист.

Конфискация авто за вождение в пьяном виде – это не жесткое наказание, а лишь изоляция нарушителя, который подвергает опасности жизни окружающих, считает Овтов. Если суд принимает такое решение, то водителю не стоит рассчитывать на компенсацию, так как все его права как собственника авто переходят государству, которое может распоряжаться им как угодно – в том числе, отправить в зону СВО.

Напомним, до этого сообщалось, что на нужды СВО передали несколько автомобилей, конфискованных на российско-абхазской границе – их пытались ввезти в страну с нарушением таможенного законодательства.

Ранее стало известно, что на нужды СВО будут отправлять изъятое огнестрельное оружие.