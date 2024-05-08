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Молодоженам объяснили, почему свадьбу лучше устроить на свои деньги

Психолог Чудова: свадьба за свой счет поможет избежать разногласий

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Shutterstock

Чтобы устроить свадьбу так, как хочется молодоженам, стоит позаботиться о своей независимости от семей. К примеру, устроить праздник на собственные средства. Об этом в интервью РИАМО сообщила специалист Московской службы психологической помощи населению Елена Чудова.

«Если для пары принципиально то, как должна пройти их свадьба, следует учитывать свои вкусы и воззрения в ключевых моментах. Можно найти менее значимые аспекты торжества, организацию которых доверить другим», — сказала Чудова.

Она добавила, что при организации свадьбы важно находить компромиссы, но иногда следует и отстоять свои границы.

До этого Чудова дала совет, как сыграть свадьбу без ссор и тревог. По ее словам, молодоженам не стоит обращать внимание на мелкие недостатки. Она посоветовала отбросить беспокойство о деталях и сосредоточиться на том, чтобы праздник получился приятным и веселым.

Начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева сообщала, что в 2024 году в последний месяц весны сыграть свадьбу планируют порядка 6 тыс. молодоженов. По ее словам, в среднем количество майских браков в Москве колеблется от 4 до 5,5 тыс.

Ранее стало известно, что в Москве в рамках международной выставки-форума «Россия» прошла необычная свадьба.

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