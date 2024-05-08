Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, как сыграть свадьбу без ссор и тревог

Психолог Чудова: на свадьбе не стоит обращать внимание на мелкие недостатки

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

Чтобы избежать конфликтов и тревог на свадьбе, молодоженам не стоит обращать внимание на мелкие недостатки. Такой совет в беседе с РИАМО дала специалист Московской службы психологической помощи населению Елена Чудова.

«Если не акцентировать внимание на мелких недостатках, вряд ли во всей свадьбе запомнятся именно они. В памяти откладываются в первую очередь эмоции, а теплая и доброжелательная атмосфера — залог приятных воспоминаний на долгие годы», — отметила Чудова.

Она посоветовала отбросить беспокойство о деталях и сосредоточиться на том, чтобы праздник получился приятным и веселым.

Начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева до этого рассказала, как в Москве относятся к свадьбе в мае. По ее словам, месяц не считается самым непопулярным для заключения брака, несмотря на народную примету «жениться в мае — всю жизнь маяться».

Она рассказала, что в 2024 году в последний месяц весны сыграть свадьбу планируют порядка 6 тыс. молодоженов, в среднем количество браков в мае колеблется от 4 до 5,5 тыс.

Эксперт также уточнила, что многие россияне хотят оформить брак в период майских праздников.

Ранее российские мужчины назвали самые безрассудные поступки, которые совершали ради женщин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами