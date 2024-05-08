Психолог объяснила, как сыграть свадьбу без ссор и тревог

Чтобы избежать конфликтов и тревог на свадьбе, молодоженам не стоит обращать внимание на мелкие недостатки. Такой совет в беседе с РИАМО дала специалист Московской службы психологической помощи населению Елена Чудова.

«Если не акцентировать внимание на мелких недостатках, вряд ли во всей свадьбе запомнятся именно они. В памяти откладываются в первую очередь эмоции, а теплая и доброжелательная атмосфера — залог приятных воспоминаний на долгие годы», — отметила Чудова.

Она посоветовала отбросить беспокойство о деталях и сосредоточиться на том, чтобы праздник получился приятным и веселым.

Начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева до этого рассказала, как в Москве относятся к свадьбе в мае. По ее словам, месяц не считается самым непопулярным для заключения брака, несмотря на народную примету «жениться в мае — всю жизнь маяться».

Она рассказала, что в 2024 году в последний месяц весны сыграть свадьбу планируют порядка 6 тыс. молодоженов, в среднем количество браков в мае колеблется от 4 до 5,5 тыс.

Эксперт также уточнила, что многие россияне хотят оформить брак в период майских праздников.

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