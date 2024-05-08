Сомнолог объяснил, почему люди видят во сне повторяющиеся кошмары

Постоянно повторяющиеся кошмары врачи объясняют по классической физиологической теории сновидений. Она рассматривает сон как шум, возникающий при обработке мозгом информации, поэтому повторяющиеся сюжеты означают, что мозг продолжает работать над одной и той же задачей, объяснил врач-сомнолог, доцент, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов.

«Если проблема, которую человек пытается решить, не решается в дневное время, он думает о ней неосознанно и в ночное время», — пояснил специалист в беседе с Общественной службой новостей.

В этом случае сны можно считать просто процессом размышлений человека над, к примеру, поставленной на работе задачей.

Однако это объяснение лишь с точки зрения физиологии, которая никак не рассматривает и не трактует содержание сновидений, подчеркнул сомнолог. Он напомнил, что есть и другие способы объяснения снов – к примеру, психоаналитическая теория Зигмунда Фрейда. Она предполагает, что сны – это лишь символическая передача проблем, которые настолько болезненны для человека, что мозг их выдает в завуалированном виде. Выяснять в этом случае причины и смыслы снов следует с психотерапевтом, отметил Полуэктов.

«Модель сновидения в том, что сонники не работают, потому что у каждого человека собственный язык, которым с ним говорит подсознание. Свои символы. Чтобы понять их, нужно немало времени провести», — подчеркнул он.

Если человек не понимает причины повторяющихся сновидений, необходимо обращаться к специалисту, заключил сомнолог.

Напомним, также сомнологи считают, что регулярные пробуждения по ночам и последующее трудное засыпание может быть признаком переживания «реактивных состояний» в течение дня. В этом случае рекомендуется понижать градус эмоциональных переживаний днем.

Ранее сомнолог назвал два главных способа избавиться от сонного паралича.