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Сомнолог объяснил, почему люди видят во сне повторяющиеся кошмары

Сомнолог Полуэктов: одни и те же сны бывают, когда мозг обрабатывает информацию

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Постоянно повторяющиеся кошмары врачи объясняют по классической физиологической теории сновидений. Она рассматривает сон как шум, возникающий при обработке мозгом информации, поэтому повторяющиеся сюжеты означают, что мозг продолжает работать над одной и той же задачей, объяснил врач-сомнолог, доцент, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов.

«Если проблема, которую человек пытается решить, не решается в дневное время, он думает о ней неосознанно и в ночное время», — пояснил специалист в беседе с Общественной службой новостей.

В этом случае сны можно считать просто процессом размышлений человека над, к примеру, поставленной на работе задачей.

Однако это объяснение лишь с точки зрения физиологии, которая никак не рассматривает и не трактует содержание сновидений, подчеркнул сомнолог. Он напомнил, что есть и другие способы объяснения снов – к примеру, психоаналитическая теория Зигмунда Фрейда. Она предполагает, что сны – это лишь символическая передача проблем, которые настолько болезненны для человека, что мозг их выдает в завуалированном виде. Выяснять в этом случае причины и смыслы снов следует с психотерапевтом, отметил Полуэктов.

«Модель сновидения в том, что сонники не работают, потому что у каждого человека собственный язык, которым с ним говорит подсознание. Свои символы. Чтобы понять их, нужно немало времени провести», — подчеркнул он.

Если человек не понимает причины повторяющихся сновидений, необходимо обращаться к специалисту, заключил сомнолог.

Напомним, также сомнологи считают, что регулярные пробуждения по ночам и последующее трудное засыпание может быть признаком переживания «реактивных состояний» в течение дня. В этом случае рекомендуется понижать градус эмоциональных переживаний днем.

Ранее сомнолог назвал два главных способа избавиться от сонного паралича.

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