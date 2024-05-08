Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Владимирской области мужчина заманил ребенка в безлюдное место и надругался

Во Владимирской области 53-летний мужчина домогался шестилетней девочки

close
100%
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Житель Юрьев-Польского обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, мужчина заманил ребенка в безлюдное место и домогался. Об этом сообщает СУ СК РФ по Владимирской области.

По данным следствия, 53-летний мужчина отвел незнакомую ему шестилетнюю девочку в безлюдное место и приставал к ребенку. Злоумышленника остановили родители, которые вышли искать ребенка.

Известно, что обвиняемый работает водителем школьного автобуса. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина заманил в квартиру шестилетнюю девочку, пожилой сосед раздел ее, трогал за интимные части тела и заснул. Екатеринбуржец был пьян, девочка разбудила мужчину, попросила выпустить ее из квартиры и рассказала о случившемся родственникам.

Ранее в Екатеринбурге пожилой мужчина приставал к ребенку на детской площадке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами