Названо мясо с наибольшим содержанием холестерина

В жирной свинине содержится наибольшее количество холестерина. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

«Холестерин присутствует практически во всех животных жирах. Чем жирнее мясо, тем больше в нем этого вещества. В жирной свинине, как правило, жиров всегда больше, чем в жирной говядине или баранине», — уточнил эксперт.

По его словам, избыточное количество данного вещества в питании будет повышать уровень вредного холестерина в организме. Это, в свою очередь, увеличит риск развития атеросклеротических изменений в сосудах с возрастом, предупредил врач.

Арзамасцев отметил, что самым лучшим мясом является индейка, потому что в ней содержится меньше всего холестерина.

Ученые из Университета Ровиры-и-Вирхили (Испания) до этого обнаружили, что диета с высоким содержанием насыщенных жиров (содержатся в выпечке, мясных продуктах) ускоряет развитие болезни Альцгеймера путем воздействия на особые молекулы микроРНК. По словам исследователей, их открытие подчеркивает важность сбалансированного питания для профилактики нейродегенеративных заболеваний.

Ранее врач назвала простой способ улучшить здоровье мужчинам среднего возраста.