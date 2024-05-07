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В Подмосковье закупят новое электрохирургическое оборудование

В больницы Подмосковья закупят более 200 единиц оборудования для электрохирургии

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Shutterstock

В Московской области закупят более 200 единиц электрохирургического оборудования, сообщает пресс-служба минздрава Подмосковья.

По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Людмилы Болатаевой, для больниц закупят лазеры, электроагуляторы и другое оборудование, которое помогает врачу минимизировать кровотечение при проведении операций.

«Поступление нового оборудования позволит повысить доступность и качество оказания медицинской помощи жителям Подмосковья», — сказала она.

Всего оборудование поступит в 46 медицинских организаций региона.

Электрохирургическое оборудование закупят по поручению губернатора Московской области Андрей Воробьева и по нацпроекту «Здравоохранение».

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