Россиянам назвали два языка, знание которых гарантирует хороший заработок

Одним из самых сильных конкурентных преимуществ на сегодняшнем рынке труда является владение двумя иностранными языками – китайским и испанским, рассказала руководитель молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая. При знании этих языков нужно обращать на это особое внимание в резюме, отметила она в беседе с НСН.

«Много лет мы видим тенденцию на изучение китайского языка. Но молодым специалистам советую посмотреть в сторону изучения китайского языка. Также советую обратить внимание на испанский, потому что половина мира говорит на испанском языке», – порекомендовала Святицкая.

Она подчеркнула, что онлайн-переводчики не могут заменить реального человека, знающего язык, особенно во время переговоров. По этой причине спрос на таких сотрудников всегда будет оставаться, для карьеры это основной трамплин.

При этом многое зависит от конкретных компаний, добавила эксперт. При желании человека работать в определенной организации следует ориентироваться, в том числе, на ее требования. Так, к примеру, во французской фирме не обойтись без знания французского языка, пояснила Святицкая.

Напомним, помощник президента РФ Андрей Фурсенко сообщал, что китайский язык постепенно будет включен в программы российских вузов. В первую очередь речь идет об учебных заведениях, которые занимаются подготовкой исследователей. Так, в МФТИ китайский уже введен как второй обязательный иностранный язык.

Психологи ранее нашли связь между изучением языков и цветовосприятием.