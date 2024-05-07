В Нью-Йорке высадили деревья «Сада памяти»

В Нью-Йорке в преддверии Дня Победы высадили хвойные деревья в память об исторических событиях Великой Отечественной войны, сообщили организаторы акции «Сад памяти».

Высадка прошла на территории российского дипломатического жилого комплекса при участии школьников и учителей Общеобразовательной школы при Постпредстве.

Учащиеся школы и сотрудники постпредства высадили саженцы тиса.

Участники акции отметили особую важность мероприятия – Акции «Сада памяти» приуроченной к приближающемуся Дню Победы. С приветственным словом обратился заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков.

В своем обращении к участникам Чумаков подчеркнул, что эти зеленые насаждения высаживаются в память о подвиге всех, кто внес вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Следующая высадка «Сада памяти» в честь 9 мая состоится в Ливане. Акция пройдет по инициативе Ливанской команды Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».