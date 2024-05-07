Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нью-Йорке высадили деревья «Сада памяти»

В Нью-Йорке высадили деревья «Сада памяти»

close
100%
Акция «Сад памяти»

В Нью-Йорке в преддверии Дня Победы высадили хвойные деревья в память об исторических событиях Великой Отечественной войны, сообщили организаторы акции «Сад памяти».

Высадка прошла на территории российского дипломатического жилого комплекса при участии школьников и учителей Общеобразовательной школы при Постпредстве.

Учащиеся школы и сотрудники постпредства высадили саженцы тиса.

Участники акции отметили особую важность мероприятия – Акции «Сада памяти» приуроченной к приближающемуся Дню Победы. С приветственным словом обратился заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков.

В своем обращении к участникам Чумаков подчеркнул, что эти зеленые насаждения высаживаются в память о подвиге всех, кто внес вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Следующая высадка «Сада памяти» в честь 9 мая состоится в Ливане. Акция пройдет по инициативе Ливанской команды Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами