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В Свердловской области оценили ущерб от аномального снегопада

Ущерб от аномального снегопада в Свердловской области оценили в 50 млн рублей

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Depositphotos

Снегопад, прошедший в Свердловской области 4 и 5 мая, нанес электросетевому комплексу «Россети Урал» ущерб, который оценили в 50 млн рублей. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на предварительный расчеты компании.

По данным агентства, электроснабжение в регионе удалось восстановить, однако, в некоторых местах еще присутствуют кратковременные «локальные ограничения электроснабжения», связанные с переключениями по переводу нагрузки с резервных схем.

«Также на территории ответственности «Россети Урал» фиксируются технологические нарушения из-за отключения оборудования иных собственников. Например, п. Хомутовка Первоуральского городского округа пока остается без света. Энергетики «Россети Урал» оказывают помощь собственнику оборудования», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что проблемы с электричеством есть в Полевском городском округе. Кроме того, они наблюдаются в коллективных садах, которые не обслуживают «Россети Урал».

4 мая Telegram-канал Shot сообщал, что Свердловскую область накрыл аномальный снегопад, ломающий линии электропередачи (ЛЭП) и крушащий деревья. Снегопад также нарушил транспортную доступность — снегом была занесена трасса на Пермь, где застревали не только легковые, но также и грузовые автомобили и рейсовые автобусы.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области более 40 тысяч человек оставались без света.

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