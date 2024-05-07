Врач предупредил о последствиях игнорирования астмы

Если вовремя не начать лечение астмы, бронхи начнут отекать, что чревато их закупоркой слизью. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Антон Казеннов. При игнорировании заболевания, по его словам, мышечные волокна бронхов заменяются соединительной тканью, вызывая необратимые изменения в их структуре.

«При продолжительном воспалительном процессе в дыхательной системе ее органы начинают функционировать на повышенных оборотах. Количество людей, страдающих астмой, постоянно растет. Заболевание может затронуть людей любого пола и возраста, включая маленьких детей», — подчеркнул врач.

Он добавил, что осложнения от астмы можно предотвратить, если начать лечение своевременно и регулярно принимать терапию, предписанную врачом.

До этого Казеннов предупредил, что астма может привести к развитию эмфиземы легких, а также к сердечной и легочной недостаточности.

Специалист также перечислил первые признаки астмы. Основным симптомом является сильный приступ удушья, однако он возникает не сразу. Заболеванию предшествуют косвенные признаки, такие как слизистые выделения из носоглотки и непрерывное чихание, пояснил он.

Ранее врач назвал причины возникновения бронхиальной астмы.