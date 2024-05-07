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В Саратове мошенники украли 4,6 млн рублей после взлома приложения такси

Мошенники в Саратове получили 4,6 млн рублей после взлома приложения такси

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Depositphotos

В Саратове два местных жителя подозреваются в мошенничестве, которое они осуществили после взлома приложения такси. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По предварительным данным, саратовцы нашли программную уязвимость в приложении, что позволило им получать деньги за поездку в такси от пассажиров. Они создали аккаунт в одной из социальных сетей, где предлагали перевозки со скидкой в 50%. За несколько месяцев им удалось получить более 4,6 млн рублей.

Сотрудники полиции узнали о мошеннической схеме и задержали злоумышленников, из их домов были изъяты компьютеры, ноутбуки, телефоны, сим-карты и банковские карты, а также 1,5 млн рублей наличными. В отношении них возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пока они находятся под домашним арестом.

До этого «МВД медиа» сообщало, что в Омске задержали мужчину, подозреваемого в краже 1,8 млн рублей у пенсионерок. По информации ведомства, сотрудники уголовного розыска региона вышли на след ранее судимого за имущественные преступления 31-летнего мужчины. По версии следствия, он помогал телефонным мошенникам похищать деньги у пожилых людей, выполняя функции курьера.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с помощью видеосвязи.

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