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Россиянам рассказали, как выбрать дачу для аренды на лето

Агент Шмелев: перед арендой дачи важно оценить ее транспортную доступность

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Shutterstock

Россиянам, которые хотят арендовать дачный участок на лето, важно предварительно изучить план местности и обратить внимание на транспортную доступность объекта, особенно если в семье нет автомобиля. Об этом «Москве 24» рассказал агент по недвижимости Владимир Шмелев.

По его словам, не стоит выбирать дом, расположенный вблизи дороги, болота, где будет много насекомых, или мусорных свалок.

«Важно обратить внимание, какие участки располагаются по соседству с дачей. Рядом могут быть базы отдыха, где по выходным достаточно шумно. Такой вариант не подойдет для спокойного уединенного отдыха», — добавил Шмелев.

Если после осмотра самого дома арендатора все устраивает, эксперт рекомендует составить договор и акт приема-передачи. Перед этим важно проверить паспорт владельца участка и документы на собственность. Если дом принадлежит нескольким людям, договор должны подписать все собственники, заключил специалист.

Председатель союза дачников Подмосковья и депутат Государственной думы РФ Никита Чаплин до этого говорил, что в России существуют несколько распространенных мошеннических схем при покупке дач. Одной из таких схем является требование задатка, когда мошенники убеждают покупателя передать деньги для «бронирования» объекта, после чего исчезают.

Ранее россиянам рассказали, как обезопасить дачу от воров.

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