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Москвичей предупредили об аномально холодной погоде

Синоптик Позднякова: москвичей 7 мая ждет аномально холодная погода

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Москве во вторник, 7 мая, установится аномально холодная погода, температура воздуха будет на 10 градусов ниже климатической нормы. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Конечно, это аномалия. Потому что погода очень холодная. Выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя. Если действительно сформируется временный снежный покров, как мы прогнозируем, то это будет аномальное явление. Последний раз снежный покров в первой декаде мая появлялся где-то в 2017 году», — уточнила эксперт.

По ее словам, во второй половине майских праздников в столице также не будет теплой погоды. В четверг, 9 мая, дневная температура воздуха будет находиться в пределах +3…+9°C, в пятницу, 10 мая, — +10…+12°C. В эти дни прогнозируется облачная с прояснениями, заключила
Позднякова.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин до этого говорил, что температура воздуха в Москве 9 мая будет находиться в пределах +5-10°C. По его словам, в этот день также ожидается холодный ветер.

Ранее ученые нашли способ ускорить компьютерное прогнозирование погоды в 10 раз.

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