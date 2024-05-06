В России планируют запустить социальные туры для детей

Туристическую индустрию в России следует развивать с приоритетом на социальный туризм, в особенности – для детей, считает глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. Соответствующий законопроект уже разрабатывается, сообщил он в беседе с НСН.

Снижение спроса на детский пляжный отдых Тарбаев назвал проблемой, которую нужно решать, повышая ответственность государства.

«Мы хотим детский туризм погрузить в понятие «социальный туризм», который и будет являться для государства приоритетным в плане развития туристической индустрии. Дальше слово за Минэкономразвития», – рассказал депутат.

Помимо этого, парламентарий призвал обновить фонд детского туризма, заявив, что он нуждается не только в обновлении, но и в переосмыслении. Сегодня, по мнению Тарбаева, многие лагеря уже не могут удовлетворить запросы на детский отдых, в том числе в вопросах обеспечения безопасности и уровня обслуживания.

Решению вопроса во всех направлениях – от запуска программ соцтуризма до обновления инфраструктуры – может поспособствовать определение ответственных в этом вопросе, считает депутат. По его мнению, за развитие детского туризма должно отвечать отдельное ведомство – тогда в этой сфере получится достичь прогресса.

Напомним, по результатам за 2023 год в России зафиксировали особый интерес граждан к детскому туризму. В Госдуме объяснили, что это связано с поручением регионам выделять средства на организацию детских путешествий по стране, чтобы они могли лучше ее узнавать.

Турагентства ранее назвали регион России, который неожиданно стал популярен у туристов.