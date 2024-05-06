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Стало известно, как в Москве относятся к примете не жениться в мае

Начальник ЗАГСа Уханева: май не является непопулярным месяцем для свадеб

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Shutterstock

Май не считается самым непопулярным для заключения брака, несмотря на народную примету «жениться в мае — всю жизнь маяться», рассказала «Москве 24» начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

По ее словам, в 2024 году в последний месяц весны сыграть свадьбу планируют порядка 6 тыс. молодоженов, в среднем количество браков в мае колеблется от 4 до 5,5 тыс.

«Спрос на этот месяц для проведения свадьбы растет, когда праздник Красная горка выпадает на май (в 2024 году он пройдет 12-го. — Прим. ред.)», — отметила Уханева.

Эксперт также уточнила, что многие россияне хотят оформить брак в период майских праздников.

«В 2023-м с 1 по 10 мая поженились свыше 1,1 тыс. пар. В этом году планируют заключить брак на 50% больше», — сообщила она.

Однако самыми популярными месяцами для торжества являются июль, август и сентябрь, в этот период свадьбу планируют по 10 тыс. пар.

В ноябре сообщалось, что в Москве в рамках международной выставки-форума «Россия» прошла необычная свадьба. Молодоженами стали сотрудники космодрома Восточный Алена Кузьмина и Александр Андрейченко. Церемония прошла в павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Кольца молодоженам вынес человек в скафандре.

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