Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученый оценил последствия от мощных вспышек на Солнце

Ученый Родин: вспышки на Солнце не оказывают влияние на здоровье

close
100%
Shutterstock

Мощные вспышки на Солнце, которые фиксировались на прошлой неделе, не оказывают значительного влияния на здоровье людей. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ, кандидат физмат наук Александр Родин.

По его словам, на Земле начался период, который близок к массовой солнечной активности. Это приводит к частому появлению необычного для средних широт России полярного сияния.

«Может быть небольшой сбой с радиосвязью, навигацией. Но в нынешней обстановке есть много других причин, когда вещи могут так или иначе сбоить. По поводу влияния на здоровье научно доказанных здесь связей нет. По всей видимости, эффект дойдет в течение суток», — добавил Родин.

5 мая российские ученые зафиксировали на Солнце вспышку самого высокого класса — Х, которая стала второй за неделю. Предыдущая вспышка класса X произошла 3 мая. Она вызвала на Земле магнитную бурю уровня G3, «сильную» по шкале мониторинга. В некоторых регионах европейской части России наблюдались полярные сияния.

Ранее специалисты рассказали, насколько опасна приближающаяся магнитная буря.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами