Ученый оценил последствия от мощных вспышек на Солнце

Мощные вспышки на Солнце, которые фиксировались на прошлой неделе, не оказывают значительного влияния на здоровье людей. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ, кандидат физмат наук Александр Родин.

По его словам, на Земле начался период, который близок к массовой солнечной активности. Это приводит к частому появлению необычного для средних широт России полярного сияния.

«Может быть небольшой сбой с радиосвязью, навигацией. Но в нынешней обстановке есть много других причин, когда вещи могут так или иначе сбоить. По поводу влияния на здоровье научно доказанных здесь связей нет. По всей видимости, эффект дойдет в течение суток», — добавил Родин.

5 мая российские ученые зафиксировали на Солнце вспышку самого высокого класса — Х, которая стала второй за неделю. Предыдущая вспышка класса X произошла 3 мая. Она вызвала на Земле магнитную бурю уровня G3, «сильную» по шкале мониторинга. В некоторых регионах европейской части России наблюдались полярные сияния.

Ранее специалисты рассказали, насколько опасна приближающаяся магнитная буря.