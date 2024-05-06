В России оценили инициативу повысить МРОТ

Инициатива повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не приведет к всеобщему росту заработной платы в России, однако отразится на размере пособий и социальных выплат. Об этом RuNews24 рассказала эксперт аналитического центра университета «Синергия», кандидат экономических наук Екатерина Федюкович.

Она отметила, что инфляция «съест» часть данной прибавки еще до момента, когда россияне получат увеличенный доход. При этом, по ее словам, такое решение создаст дополнительную нагрузку на бюджет страны.

«Соответственно, надо будет компенсировать повышение расходов, и тут, возможно, придется повышать налоги или осуществлять заимствования. Хотя, возможно, ожидаемое повышение подоходного налога все компенсирует. Но тут нужны расчеты, а не предположения», — заключила Федюкович.

1 мая газета «Известия» сообщала, что в России предложили увеличить МРОТ с 19,2 до 30 тыс. рублей. По словам авторов соответствующего законопроекта, новая инициатива поможет обеспечить достойный уровень жизни россиян в период снижения доходов из-за множественных санкций и инфляции. МРОТ предлагают поднять уже с 1 января 2025 года.

Ранее экономист объяснил планы Госдумы повысить МРОТ до 30 тыс. рублей.