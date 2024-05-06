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Синоптик рассказал, в каких регионах России на этой неделе выпадет снег

Синоптик Шувалов: количество снега и дождя в регионах РФ превысит норму

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В большей части регионов Центральной России на этой неделе погода ожидается ненастная. Пройдут дожди и снег, а местами выпадет за сутки половина месячной нормы осадков, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В начале недели на юге – в Воронеже и Белгороде – потеплеет до 20-25 градусов выше нуля. В это же время на севере 7 и 8 мая может выпасть снег, отметил Шувалов. На севере Московской области, в Ярославле и Костроме, днем будет не выше 6-7 градусов тепла, ночью – около нуля.

Осадки регионам обеспечит двигающийся с Запада циклон – он побывает в Брянской, Орловской, Тульской и Рязанской областях.

«Причем местами до половины месячной нормы выпадет осадков. Южная половина будет с дождями. От 6 к 8 мая температура понизится», – предупредил метеоролог.

Сильные дожди пройдут в Орловской, Брянской, Тульской и Рязанской областях. Вероятность выпадения снега есть в Ярославле, Костроме и Подмосковье. Некоторые регионы – к примеру, Московскую область, – разделятся на две части, в результате чего в более южных районах будет идти дождь, а в северных – снег. Причем есть вероятность того, что ляжет снежный покров высотой от 3 до 5 см, отметил Шувалов.

Напомним, в Гидрометцентре рассказали, что в первую декаду мая в Москве будет холодно, температура воздуха будет ниже нормы на 5-6 градусов. 9 мая в столице ожидается мокрый снег.

Ранее поезд с пассажирами застрял в снегу на полпути в Екатеринбург.

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