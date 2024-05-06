Психиатр назвал главные симптомы начала депрессии

Начало развития депрессии человек может определить самостоятельно, если вовремя обратит внимание на некоторые характерные этому заболеванию симптомы, считает психиатр Виктор Рудов. При наличии хотя бы двух из них следует обращаться за помощью, подчеркнул он в беседе с Общественной службой новостей.

Первый симптом – это ощущение безнадежности, печали и внутренней пустоты без особых причин. Не всегда такие чувства являются именно показателем развития депрессии, однако при других признаках они должны вызвать беспокойство, подчеркнул Рудов. Даже если человек переживает сложный период, в его жизни должны быть и положительные эмоции – трепет или хотя бы одна улыбка в день.

«Если какие-то вещи, люди или события раньше вызывали у вас трепет или тепло в теле, а сейчас этого не происходит, то стоит задуматься», — посоветовал врач.

Вторым признаком депрессии психиатр назвал ощущение беспомощности, когда человек ничего не делает для решения проблемы, так как считает себя неспособным что-либо изменить. К этому добавляются обесценивание успехов, падение самооценки и уважения к себе.

При наличии двух этих симптомов нужно идти к врачу, так как депрессию важно начать лечить как можно раньше – пока она не перейдет в более серьезную стадию.

Среди других признаков врач назвал чувство вины, падение либидо, навязчивые мысли, снижение аппетита, частые простуды и рассеянное внимание, нарушенный сон и суицидальные мысли.

«Не бойтесь обратиться к врачу вовремя, чтобы избежать последствий», — подчеркнул Рудов.

Напомним, китайские ученые выяснили, что продолжительный сон в выходные дни помогает значительно снизить частоту возникновения симптомов депрессии.

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