Родителям объяснили, как понять, что детям не хватает общения с близкими

Закрытость, отстранение от разговоров и игнорирование совместного досуга с родителями может говорить о том, что ребенку не хватает общения с близкими. Об этом «Москве 24» рассказала психолог семейного центра «Сириус» Наталья Васильева.

«Дети, которые испытывают дефицит в общении, становятся тревожными, им сложно выражать свои чувства и эмоции. У них могут возникнуть проблемы в общении со сверстниками и взрослыми, они не чувствуют себя защищенными», — отметила эксперт.

Руководитель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович, в свою очередь, отметила, что на дефицит в общении также указывают изменения в поведении — ребенок может становиться вспыльчивым, ссориться и плохо себя вести. В этом случае он также может говорить фразы «Я вам не нужен», «Меня никто не понимает», потому что чувствует себя одиноким.

Еще один сигнал, о котором рассказала Карпович, — частые заболевания и жалобы на плохое самочувствие. По ее словам, это связано с тем, что родители становятся более ласковыми, когда их дети болеют.

Начальник отдела Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Евгения Васильева до этого говорила, что родители могут заметить потерю интереса дочери к тому, что раньше ей нравилось. Такое поведение — один из признаков подавленного настроения. В общении с ребенком она посоветовала подчеркивать, что взрослые всегда готовы выслушать и прийти на помощь.

Ранее родителям объяснили, как смотреть фильмы о войне с детьми.