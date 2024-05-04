На антифашистском форуме в Самаре собрались музыканты и ученые из разных стран

В преддверии Дня Победы в Самарской области второй год подряд проходит международный антифашистский форум деятелей культуры «Гитары в строю». В рамках форума организованы научные конференции с участием историков, а также выступления российских и зарубежных артистов перед участниками специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Приветствуя со сцены земляков и гостей региона, губернатор области Дмитрий Азаров назвал самарскую землю духовным центром антифашистского движения.

«Очень рад тому, что зал полон. Это значит, что каждый из вас демонстрирует поддержку выбранного курса президентом нашей страны», — заявил глава региона.

Он подчеркнул, что Россия не в первый раз противостоит идеологии нацизма, и в сердцах людей живет память о подвиге народа, сокрушившего врага в Великой Отечественной войне.

Научные конференции, которые проходят на фестивале, посвящены историческому значению роли СССР в достижении победы над нацистской Германией.

На форуме выступают музыканты из России, Италии, Китая, Великобритании, Колумбии, Словении, Черногории и Сербии.

Среди зрителей — бойцы СВО, которые находятся на лечении и реабилитации в госпиталях и санаториях.

По словам шотландского волынщика Джимми Мак Рэя, который второй год подряд приезжает на фестиваль, жители России — добрые и сердечные люди.

Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю» впервые прошел в Самарской области с 1 по 6 мая прошлого года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и регионального правительства. Фестивальные площадки посетили свыше 50 тыс. гостей.

Почетным гостем стал голливудский актер и продюсер Стивен Сигал, который также является спецпредставителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурного наследия.

Одним из итогов мероприятия стал манифест, записанный участниками фестиваля. Как сообщил Тelegram-канал форума, манифест провозгласил «твердые намерения противостоять фашизму единым фронтом людей доброй воли со всего мира».

Видеоверсию манифеста показали в день закрытия форума на финальном гала-концерте фестиваля.

Организаторы форума отметили, что мероприятие вызвало большой резонанс в недружественных России странах и не исключили, что такая же реакция последует и на этот раз.