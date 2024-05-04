Юбилейный гость выставки «России» получил в подарок путешествие по Тульской области

Ксения Юшкова из Ивановской области стала 12-миллионным гостем выставки «Россия». Она приехала в Москву вместе с мужем Павлом и двумя детьми — шестилетним Павлом и четырехлетним Дмитрием. Как сообщили организаторы форума, семью поздравили на стенде Тульской области.

«Мы испытываем сильные эмоции от такого сюрприза — мы даже не думали о таком», — призналась Ксения Юшкова.

По словам ее супруга Павла, случившееся стало абсолютной неожиданностью.

Юбилейная гостья получила от дирекции выставки и правительства Тульской области сертификат на двухдневное семейное путешествие «Открой Тульскую область» по знаковым местам региона.

Генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова выразила благодарность правительству Тульской области за предоставленный подарок для семьи Юшковых.

Ксения вместе с семьей посетит экскурсии по Тульскому Кремлю, Казанской набережной и Музейному кварталу. Также гости побывают в музее оружия и творческом индустриальном кластере «Октава», ознакомится с интерактивной программой в Музее станка и примут участие в мастер-классе по изготовлению тульского пряника. Завершится поездка прогулкой по музею-заповеднику Поленово.

«Хотите узнать Россию — начните с Тулы», — обратился к семье Юшковых губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Как отметила заместитель министра экономического развития Тульской области Лариса Садова, регион традиционно ассоциируется с производствами и промыслами.

Она подчеркнула, что посещение городов Большого Золотого кольца, экологический туризм и гастрономические путешествия подарят возможность открыть для себя Тулу по-новому.

Напомним, 11-миллионного гостя на выставке «Россия» приветствовали 25 апреля. Им стала Ольга Лутова из Орла. Вместе с супругом и двумя дочерями она получила сертификат на четырехдневное путешествие в Томск.

Десятимиллионного посетителя Константина Панфилова поздравляли на выставке 6 апреля. От дирекции форума и госкорпорации «Росатом» он и его супруга получили сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой — атомного ледокола «Ленин» и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот».

Рубеж в пять миллионов гостей был преодолен 22 февраля. Алексей Максимов, приехавший на ВДНХ с супругой и двумя детьми из Волгоградской области, получил от дирекции выставки «Россия», администрации Ленобласти и компании-туроператора «Игора Тур» путешествие по маршруту «Энергия Ладоги».