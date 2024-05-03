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В Саратовской области замминистра образования получила выговор за орфографическую ошибку

Замминистра образования Саратовской области получила выговор за ошибку в слове

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Министерство образования Саратовской области

Первый заместитель министра образования Саратовской области Елена Нерозя получила выговор от губернатора региона Романа Бусаргина за орфографическую ошибку. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на собственный источник в областном правительстве.

По данным источника, инцидент произошел 26 апреля на церемонии закрытия региональных этапов конкурса профмастерства педагогов. Участники встречи и министр образования Саратовской области Михаил Орлов стояли на фоне экрана, на котором с ошибкой было выведено название мероприятия — слово «торжественная» было написано с одной «н».

3 мая сообщалось, что жительница Екатеринбурга не смогла вывезти ребенка на отдых, так как в документ девочки закралась ошибка. Проблема возникла на паспортном контроле — сотрудник аэропорта заметил, что в заграничном паспорте ребенка в графе «Место рождения» отсутствует последняя буква в названии города «Екатеринбург».

До этого похожий случай произошел с жителями Свердловской области: поездка женщины в Дубай с десятилетним сыном сорвалась из-за того, что в графе «Место рождения» в словосочетании «Свердловская обл.» не хватало буквы «к».

Ранее сообщалось, что в Калужской области вывесили предвыборный баннер с орфографической ошибкой.

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