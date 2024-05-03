В Донецке обнаружили хранилище с книгами с пропагандой нацизма

В фонде Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Крупской нашли хранилище с экстремистской литературой, сообщает «Донецкое агентство новостей» (ДАН).

В хранилище обнаружили «Застольные разговоры Гитлера», книги о Степане Бандере и другие книги о восхвалении нацистских преступников. Всего было найдено около 3,5 тыс. экземпляров экстремистской литературы.

«Большая часть этих книг в библиотеку поступила из украинско-канадского центра, который существовал до образования Донецкой народной республики», — рассказала заведующая отделом хранения основного фонда Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Крупской Ирина Петькова.

По ее словам, внешне книги не вызывают подозрений, но на самом деле они носят экстремистский характер.

«Такую литературу оставлять в основном фонде, естественно, нельзя, и предоставлять ее нашим пользователям было бы преступлением», — добавила Петькова.

Она отметила, что вся литература закрыта для общего пользования.