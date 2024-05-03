Россиянам рассказали, обязательно ли освящать куличи и яйца на Пасху

Освящать куличи и яйца на Пасху необязательно, потому что они сами по себе не являются частью церковного обряда. Об этом «Пятому каналу» рассказал иерей храма Святителя Петра, Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко.

«Не требуется, чтобы кулич был обязательно освящен. Куличи покупаются в магазинах, некоторые приносятся в церковь на освящение, при этом другие куличи могут оставаться дома, и ничего в этом нет страшного. В данном случае мы приносим в церковь начатки», — сказал он.

По его словам, в храм также необязательно приносить все куличи или покрашенные яйца, в пасхальную корзину будет достаточно положить только по одной или две штуки каждого продукта. Освящение такого количества продукции позволит получить «благословение на весь урожай», заключил Савченко.

До этого Николай Савченко говорил, что православным христианам не стоит есть куличи до наступления Пасхи. Он пояснил, что в состав праздничного лакомства входят ингредиенты, которые запрещены к поеданию во время Великого поста, к примеру, молоко.

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