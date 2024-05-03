Диетологи заявили об опасности сельдерея для некоторых людей

Сельдерей считается одним из самых полезных овощей, который рекомендуется включить в свой рацион на постоянной основе. Однако не для всех его свойства будут полезными, а беременным женщинам лучше совсем от него отказаться, так как он может спровоцировать выкидыш, заявила диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.

Сок сельдерея полезен для почек и печени, а также оказывает общий оздоровительный эффект на организм, отметила специалист. Также он улучшает пищеварение, стимулируя в кишечнике выработку полезных кислот и полезной микрофлоры. Помимо этого, в соке сельдерея содержатся цинк, медь, фолиевая кислота, витамины группы В, антиоксиданты и другие витамины и микроэлементы. Однако не всем можно употреблять этот овощ, подчеркнула диетолог.

«Противопоказан он для людей с проблемами почек и их патологиями. Сок – сильное мочегонное средство, и он значительно увеличивает нагрузку на почки», – пояснила она.

Если сельдерея много в рационе беременной женщины, то это чревато преждевременными родами и даже выкидышем, считает Журавлева. Также отказаться от овоща она посоветовала людям с повышенной кислотностью желудка.

Напомним, также врачи подчеркивают, что сельдерей может вызвать аллергию, некоторые люди сталкиваются с индивидуальной непереносимостью. Что касается женщин, то его не рекомендуется употреблять в пищу как беременным, так и кормящим грудью мамам.

Диетологи ранее назвали полезные аналоги картофеля.