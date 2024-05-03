Врачи назвали заболевания, которые обостряются после майских праздников

После майских праздников у россиян часто обостряются различные заболевания. Все они, как правило, делятся на три основные группы – болезни желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и травмы, рассказал RT соруководитель направления «Превентивная медицина» рынка НТИ «Хелснет», кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

О состоянии ЖКТ заранее следует подумать тем, у кого уже есть нарушения с оттоком желчи, камни в желчном пузыре или спазмы желчевыводящих путей, отметил врач. Таким людям нельзя есть много жирной еды, особенно мяса в сочетании с тяжелым гарниром – к примеру, картофелем или макаронами. Кроме того, им следует отказаться от алкоголя, который сильно бьет по ЖКТ.

Могут возникнуть проблемы и при работе в огороде – к примеру, если за это взялся человек, который ведет очень неактивный образ жизни. У него может закружиться голова, участиться пульс, предупредил Чудаков.

«Кроме того, люди часто забывают пользоваться солнцезащитными средствами», — отметил врач, пояснив, что это чревато ожогами.

Что касается травм, то их чаще получают люди при катании на самокатах и велосипедах, поэтому с таким отдыхом тоже нужно быть осторожнее, добавил специалист.

Кроме того, в мае увеличивается количество травм, полученных от садовых инструментов или при занятии спортом, предупредил к.м.н., директор Медицинского института РОСБИОТЕХа Александр Алексеев. При любых повреждениях он призвал как можно скорее обработать рану, так как если в не попадет земля, может развиться столбняк.

«Рану необходимо как можно скорее обработать антисептиком и сразу же ехать в больницу», — подчеркнул врач.

Напомним, наркологи во время майских праздников ожидают роста числа психозов с бредом и галлюцинациями. Чтобы избежать этого, они призывают россиян не злоупотреблять алкоголем.

Ранее каждый пятый россиянин выступил за сокращение майских праздников.