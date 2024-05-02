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Омбудсмен рассказала о судьбе ученика, из-за которого детей перестали водить в школу

Школьника из Благовещенска, пугавшего других детей, перевели в новую школу

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Ученика одной из школ Благовещенска, на которого жаловались родители его одноклассников, перевели в другую школу. Об этом «Газете.Ru» сообщила уполномоченный по правам ребенка в Амурской области Наталья Третьякова.

До этого СМИ сообщили, что родители второклассников благовещенской школы решили массово бойкотировать уроки и не пускать в учебное заведение своих детей из-за мальчика, который, по словам родителей, избивал других детей, заставлял их использовать электронные сигареты, матерился и приносил в школу нож.

Детский омбудсмен заявила, что ребенку понравилось в новой школе.

«В результате принятых мер управлением образования города Благовещенска сегодня мальчика с его согласия и согласия матери перевели в другую школу. Он уже побывал в школе, познакомился с педагогами, директором, встретился с друзьями, с которыми занимается в спортивной секции, обрадовался, что они теперь будут в одной школе. У мальчика действительно, есть проблемы в поведении, надеюсь, новая школа, окружение, новые увлечения скорректируют его. По крайней мере, педагогами, специалистами были и будут приняты все необходимые меры для этого», — рассказала Третьякова.

Она добавила, что 7 мая комиссия по делам несовершеннолетних пообщается с родителями мальчика и его бывшими учителями.

«Будут рассмотрены все материалы в отношении этого случая, с приглашением мальчика с родителями, а также представителей школы, где он раньше учился. Будут приняты организационные решения в целях защиты прав всех сторон детского конфликта, а также в целях недопущения подобных ситуаций в дальнейшем», — заключила Третьякова.

О том, что в одной из школ Благовещенска родители пожаловались на поведение второклассника, сообщало издание Amur.Life. По словам одной из матерей, ребенок регулярно применял физическое насилие к одноклассникам: пинал и душил их, пытался стянуть одежду, а также силой усадил одного из учеников в школьную урну.

Родители рассказывали журналистом, что их дети не могут получить знания, находясь в классе с обидчиком. Они отмечали, что ребенок приносил в класс нож, пистолет с пульками, из которого стрелял по доске на уроке, и мазал учителю стул клеем.

В городском управлении образования сообщали, что знают о проблеме, но не могут отстранить ученика от занятий или заставить сменить школу без согласия родителей. После этого 18 родителей решили со 2 мая бойкотировать уроки и не водить детей в школу, пока мальчик не будет исключен. Они официально предупредили об этом руководство учебного заведения.

Ранее родителям дали советы, что делать, если ребенок ругается матом.

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