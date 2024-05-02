Ветеринар рассказал о болезни собак, которую вызывает укус клеща

После прогулки собаку важно тщательно осматривать на наличие клещей, укус которых может спровоцировать у животных заболевание бабезиозом (пироплазмозом). Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал ветеринар Ян Ермолов.

Он уточнил, что данное заболевание может проявиться в первые трое суток после укуса, поэтому важно наблюдать за питомцем в течение этого времени.

«Если все хорошо, ничего не поменялось, значит, беда миновала. Если наблюдается выраженное повышение температуры, нос сухой, кушать отказывается, кровь в моче появилась еще что-то — это повод срочно идти в клинику», — предупредил Ермолов.

При этом эксперт отметил, что клещи не могут переходить от собаки к человеку.

«Нет такого, что он тут покушал, потом пойду-ка я еще куда-нибудь покушаю. Куда присосался, там насосался. Дальше отваливается и размножается. Клещ одного вида может паразитировать и на собаке, и на человеке, но присасывается к кому-то одному», — заключил ветеринар.

В пресс-службе Российской кинологической федерации до этого рассказали, что клещи чаще всего кусают собак в места, где мало шерсти. После прогулки в ведомстве призвали особенно внимательно осматривать области около носа и вокруг глаз, пах, живот, под хвостом, шею, нижнюю челюсть, подмышки и холку.

Ранее Роспотребнадзор назвал долю россиян, обратившихся к врачам из-за укуса клеща.