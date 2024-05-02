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Супруга Пашаева рассказала о его состоянии после ранения в зоне СВО

Жена адвоката Пашаева: врачи делают все для восстановления мужа после ранения

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Телеграм-канал «ПАШАЕВ ТВ»

Адвокат Эльман Пашаев находится в удовлетворительном состоянии, врачи пытаются сделать все возможное для его скорейшего восстановления. Об этом супруга юриста Алена Пашаева рассказала в беседе с 360.ru.

На данный момент жизни адвоката ничего не угрожает, подчеркнула женщина.

«Состояние удовлетворительное, но главное — наши врачи делают все возможное для восстановления, наши ангелы», — рассказала она.

По мнению супруги Пашаева, он поправится в течение месяца.

Напомним, Пашаев защищал в суде актера Михаила Ефремова. На днях стало известно, что он оказался при смерти после ранения в зоне проведения военной спецоперации. Сообщалось, что его группа попала под обстрел под Угледаром в ДНР. Сам он позднее вышел на связь и сообщил, что он получил ранение в результате удара беспилотника ВСУ по месту расположения его подразделения.

Боец «Ахмата» ранее 14 часов выбирался из-под завала, чтобы спасти раненых.

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