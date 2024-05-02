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Эксперты туротрасли объяснили резкий скачок цен на отдых в Сочи

Глава «Арт-тур» Арутюнов: отдых в Сочи подорожал из-за отсутствия конкуренции

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Артур Лебедев/РИА Новости

В этом году отдых в Сочи для россиян будет стоить дороже, отели выросли в цене в среднем на 15%. Такая ситуация связана с тем, что в туристической отрасли сейчас низкая конкуренция, чем пользуются российские курорты, рассказал гендиректор туркомпании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с 360.ru.

Цены изменились как в дорогих отелях, так и в доступных пансионатах, причем в последнем случае примерно на 10%, отметил эксперт. По его словам, отдых в Дубае сейчас обходится дешевле.

«В гостиницах уровня четырех-пятизвездных — самая большая засада. Тут подорожание где-то на 20-25%. Это все из-за низкой конкуренции в этом сегменте», — подчеркнул Арутюнов.

При этом он напомнил, что на Черном море достаточно отелей такого сегмента, что также играет роль в отсутствии какой-либо конкуренции. При невозможности поехать за границу россиянам придется соглашаться на действующие предложения, чем пользуются представители индустрии, заключил Арутюнов.

Напомним, в АТОР отмечают, что среди россиян минувшей зимой наблюдался рост спроса на бронирование путевок на море на 40-60%, причем лидируют Сочи и Анапа. Такую ситуацию специалисты объясняли тем, что российские туристы хотят максимально сэкономить на путевках, приобретая их заранее.

Ранее турэксперты назвали самые популярные направления у россиян для отдыха на майских праздниках.

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