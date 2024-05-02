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Фитнес-эксперт перечислил полезные варианты перекусов

Фитнес-эксперт Каневский: мясные чипсы подойдут для перекуса

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Мясные чипсы, например, из свинины или индейки можно использовать в качестве полезных перекусов, потому что в них содержится много белка и мало жиров и углеводов. Об этом «Москве 24» рассказал фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский.

Кроме того, большое количество белка может содержаться и в чипсах из рыбы, добавил эксперт.

«Что касается протеиновых, то это более специализированное питание из линейки спортпита, поэтому неудивительно, что в таких чипсах достаточно много белка. Но так как основу здесь составляет кукурузная и рисовые крупы, то и углеводов в них немало – аж 50 граммов на 100 граммов продукта, что с точки зрения правильного перекуса не совсем верно. Как вариант, такие чипсы можно употреблять как прием пищи перед силовой тренировкой», — отметил он.

При этом в таких продуктах может содержаться большое количество соли, поэтому важно ограничивать их потребление и пить больше воды. В качестве других вариантов перекуса Каневский рекомендует присмотреться к протеиновым печеньям или батончикам без сахара, а также протеиновому шоколаду и батончикам с мюсли без сухофруктов.

Нутрициолог, руководитель научного отдела Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичева до этого рассказала «Газете.Ru», что здоровый взрослый человек с умеренной физической нагрузкой может обойтись без перекусов. По ее словам, если основные приемы пищи полноценны, состоят из медленных углеводов, жиров и белка, достаточного количества клетчатки, то питательные вещества постепенно высвобождаются в кровь, и вы хорошо чувствуете себя до следующего приема пищи.

Ранее врач назвала самые вредные перекусы для школьников.

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