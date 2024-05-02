Ветеринар рассказал, чем шашлык опасен для домашних животных

Владельцам домашних животных не стоит кормить их шашлыком с праздничного стола, потому что это может привести к расстройству пищеварения. Об этом «Москве 24» рассказал ветеринарный врач, гастроэнтеролог государственной ветклиники Вешняки Ярослав Никифоров.

По его словам, в зависимости от состояния животного и наличия у него хронических заболеваний кусок жареного мяса может вызвать у него диарею, запор, а иногда — гастроэнтерит, колит, панкреатит, воспаление тонкого кишечника и другие тяжелые расстройства.

«Даже если сиюминутной негативной реакции на вредную пищу у животного нет, нужно учесть, что у несбалансированного рациона питания всегда есть отдаленные последствия: хронические заболевания ЖКТ, печени и поджелудочной железы, дерматиты и пищевые аллергические реакции», — предупредил Никифоров.

Ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic (входит в экосистему Misty) Юлия Зайцева до этого рассказала «Газете.Ru», что собак и кошек опасно кормить сырым мясом, так как без термической обработки в нем могут содержаться бактерии и паразиты.

Ранее россиянам раскрыли опасность пережаренных шашлыков для здоровья.