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Эксперты рассказали, какой вред здоровью может нанести растительное молоко

ОСН: растительное молоко провоцирует набор веса и повышает уровень эстрогена

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Молоко на растительной основе – это хороший продукт для людей, не переносящих обычное. В таком молоке нет лактозы, казеина, холестерина, молочных альбуминов и антибиотиков, однако оно не всегда полезно для здоровья. К примеру, в миндальном молоке много полиненасыщенных жирных кислот омега-6, из-за чего оно способствуют набору веса, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Специалисты рекомендуют сначала попробовать растительное молоко в небольшом количестве, так как оно может вызвать аллергию. Особенно часто это бывает от молока из соевых бобов.

Кроме того, в растительном молоке много эстрогенов – это гормоны, ускоряющие обмен веществ. Они вызывают рост матки, костей и снижают мышечную массу. Если в организме повышается уровень гормонов, то это провоцирует риски гормонозависимых опухолей. Эксперты подчеркивают, что пить растительное молоко бесконтрольно нельзя, а содержащиеся в нем белки не дают организму необходимых аминокислот.

При покупке такого напитка рекомендуется обращать внимание на состав и отказываться от молока, в котором содержится сахар.

В случае правильного выбора и умеренного потребления растительное молоко может быть полезно, так как в нем часто содержатся разные витамины и микроэлементы. К примеру, в овсяном молоке есть клетчатка, калий, кальций, фосфор, магний, железо, витамины группы В, Е и Д; в соевом – растительные жиры, витамины группы В, Е, фолиевая кислота, клетчатка, полифенолы и изофлавоны; в миндальном – омега–3, омега–6, витамины А, Е, С, Д, К, группы В, калий, железо, цинк и фосфор.

Напомним, основным преимуществом молока из растительных компонентов в сравнении с коровьим считается отсутствие в составе лактозы и глютена, поэтому пить его рекомендуется при аллергии или непереносимости таких компонентов.

Нутрициолог ранее развеяла три главных мифа о молоке.

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