Жители Одессы призывного возраста пребывают в постоянном страхе из-за мобилизационных мероприятий в городе. Об этом, ссылаясь на молодых одесситов, сообщает британский журнал Economist.

По рассказам горожан, центральные власти в Киеве определили для Одессы чрезвычайно жесткий план по призыву. Представители военкоматов прячутся около остановок транспорта, а затем врываются в подошедшие автобусы и ищут там подходящих для призыва мужчин. Поэтому городским общественным транспортом рискуют пользоваться только самые смелые из молодых людей.

По сведениям журнала, военные патрули, действующие сурово и безжалостно, отлавливают уклонистов на улицах и могут даже прийти к ним домой. Из-за действий властей целое поколение молодых жителей Одессы вынуждено отложить все свои жизненные планы на неопределенный срок.

До этого Европейский союз призвали принять решение о передаче Украине граждан призывного возраста.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят привлечь больше женщин к разминированию территорий.