YouTube удалил три канала российского проекта «Телега Online». Под цензуру попали «Телега Шоу», «Сорян, это пранк» и «Свидетели и Гогуа». Об этом сообщил ТГ-канал «Телега Online».

Общее количество подписчиков трех удаленных каналов составляло более 120 тыс. человек, на них были десятки миллионов просмотров.

По мнению журналиста Ильи Гогуа, каналы удалены из-за того, что авторы и гости проекта поддерживают специальную военную операцию.

Проявление политики цензуры он назвал «варварским и бесцеремонным».

Журналист Сурен Каграманов (пранкер Сорян) констатировал, что фактически платформа недружественного государства ведет цензуру внутри России.

«Это абсолютно политическое решение, мы были готовы к нему, поэтому параллельно с YouTube активно развивали каналы в Rutube, Telegram и «ВКонтакте», куда приглашаем своих зрителей», — заявил он.

Канал «Сорян, это пранк» публиковал пранки журналиста Сурена Каграманова с известными личностями, которые уехали из России после начала СВО. Среди них — Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом), Евгений Чичваркин (признан в РФ иностранным агентом), Дмитрий Назаров и другие.

При этом гостями каналов «Телега Шоу» и «Свидетели и Гогуа» были участники СВО, военкоры, политики и общественные деятели, поддерживающие Россию. Среди них — депутат Госдумы Антон Горелкин, блогеры Жора GRPZDC, Наташа Гасанханова и другие.

Все три канала входят в проект «Телега Online», YouTube-канал которого был удален около года назад.