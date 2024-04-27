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Киев рассчитывает получить от Австралии БПЛА на $32,5 млн и ПЗРК RBS 70

Премьер Украины Шмыгаль: Киев планирует получить от Австралии дроны на $32,5 млн

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Thomas Imo/Global Look Press

Премьер Украины Денис Шмыгаль на брифинге, который транслировал YouTube-канал кабмина, заявил, что Австралия поставит Киеву беспилотники на $32,5 миллиона и большую партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) RBS 70.

«В рамках коалиции дронов Австралия поставит нам беспилотников на $32,5 миллиона. Также на Украину будет направлена большая партия ПЗРК RBS 70 стоимостью несколько десятков миллионов долларов», — сказал он.

26 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины формируют новые бригады, но нуждаются в поставках западной техники.

В этот же день президент Украины сказал, что оказание помощи Киеву со стороны Запада, в том числе отправка систем ПВО Вооруженным силам Украины, поможет украинским войскам стабилизировать фронт.

Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что армии Украины не хватает вооружения и личного состава, чтобы удержать свои позиции, в частности у города Часов Яр.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров напомнил о родственниках Сырского и Ермака в РФ.

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