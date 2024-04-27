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Россиянам рассказали, каких животных стоит опасаться во время лесной прогулки

Врач Демьяновская: ежи, белки и лисы переносят бешенство

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Shutterstock

Во время прогулки по лесу опасность для человека представляют не только клещи и змеи, но и дикие животные, которые являются переносчиками опасных заболеваний, в том числе бешенства. Об этом в интервью Life предупредила врач Екатерина Демьяновская.

Заразить человека, по ее словам, могут самые разные животные, в том числе безобидные на вид, такие как белки, ежи, кроты или мыши-полевки. Специалист подчеркнула, что бешенство передается не только посредством укуса, зверьку достаточно облизать руку. Если на коже имеются повреждения, вирус из слюны может попасть в кровь.

«Внимательно нужно следить и за детьми: животное может лизнуть их в глаз или в губы, маленький ребенок способен сунуть в рот или в нос палец, который только что облизал зверек с бешенством. Этого иногда хватает для попадания вируса в организм», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что помимо бешенства, распространенным заболеванием, которое переносят дикие животные, является сибирская язва. Чтобы ею заразиться, по ее словам, достаточно вдохнуть пыль с шерсти.

Врачи Химкинской областной больницы до этого объяснили, как действовать в случае укуса змеи. Специалисты подчеркивают, что действовать в данном случае необходимо максимально быстро.

Если змея укусила в конечность, врачи советуют наложить жгут выше укуса. Также нужно срочно вызвать скорую или отвезти пострадавшего в медицинское учреждение.

Ранее эпидемиолог рассказал, какие вирусы переносят насекомые.

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